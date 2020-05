Vídeo - Parque dos Poderes e periferia tem dia "normal"

O domingo (2) no Parque dos Poderes é de dia praticamente normal, com pouca aglomeração, já em uma feira do bairro Universitário, a normalidade é quase total e assustadora pelo número de pessoas aglomeradas.

No Parque, centenas de pessoas caminham ou pedalam na área, que aos fins de semana, é um dos locais preferidos do campo-grandense para a prática de exercícios. A maioria das pessoas não usava máscaras, mas por volta de 9h30, não havia aglomeração em qualquer um dos pontos do centro de lazer ao ar livre.

Foram avistados apenas pequenos grupos, de no máximo quatro pessoas. Os pequenos negócios que existem na região, parecem ter sobrevivido. Amanda da City Bike, por exemplo, estava com seu stand de aluguel de bicicletas, na rotatória da avenida Mato Grosso com a Fadel.

Segundo um funcionário, muitas das bicicletas estavam alugadas, mas ontem foi melhor.

Periferia

Já em um vídeo feito por Antonio Ueno, o cenário é completamento diferente, as bancas não estão seguindo as normas decretadas pelo prefeito Marquinhos Trad (PSDB) quanto a uma distância obrigatória de 2 metros por banca.

As pessoas se aglomeram andando uma próxima a outra. "Não adianta não ter aula nas escolas e ter isso aqui, acabou a quarentena, liberou geral. Se tem um jeito de pegar coronavírus é aqui na feira", comentou Ueno.

Nas imagens, é possível ver as pessoas circulando normalmente, e a maioria, sem o equipamento de segurança usado para evitar a disseminação ou contágio do coronavírus durante a pandemia.

