Cidade

Vídeo: PMA resgata arara em situação de risco na Capital

Ação rápida garantiu a segurança da ave símbolo da nossa fauna

05 dezembro 2025 - 07h50Sarah Chaves

A Polícia Militar Ambiental de Campo Grande realizou uma captura bem-sucedida de uma arara que estava em situação de risco na região urbana da cidade.

A ave, símbolo da fauna regional, foi resgatada com rapidez e profissionalismo pela equipe, garantindo um desfecho seguro. A ação reforça o trabalho da PMA na proteção silvestre e na preservação das espécies que fazem parte do patrimônio natural local.

 

