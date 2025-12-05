Vídeo: PMA resgata arara em situação de risco na Capital

A Polícia Militar Ambiental de Campo Grande realizou uma captura bem-sucedida de uma arara que estava em situação de risco na região urbana da cidade.
A ave, símbolo da fauna regional, foi resgatada com rapidez e profissionalismo pela equipe, garantindo um desfecho seguro. A ação reforça o trabalho da PMA na proteção silvestre e na preservação das espécies que fazem parte do patrimônio natural local.
