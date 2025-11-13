Menu
VÍDEO: Ruas viram rio e moradores aproveitam para 'pescar' no Noroeste

A atitude serviu ainda para ironizar a inércia da prefeitura em meio aos transtornos gerados pelas chuvas em Campo Grande

13 novembro 2025 - 15h51Brenda Assis
O caso aconteceu na tarde desta quintaO caso aconteceu na tarde desta quinta   (Campo Grande Mil Fita)

Em meio ao caos, moradores da Rua Andrade Neves, localizada no Bairro Jardim Noroeste, foram ‘pescar’ nas enxurradas formadas pela chuva durante a tarde desta quinta-feira (13).

No vídeo, divulgado pela página do Instagram Campo Grande Mil Fita, o homem apareceu sentado em uma cadeira, segurando um guarda-sol e ‘pescando’, enquanto está acompanhado de um cachorro.

Enquanto isso, a enxurrada corre forte na via. “Olha lá gente, ele pescando no rio. Não dou conta desse guri”, diz a pessoa que gravou.

A atitude serviu ainda para ironizar a inércia da prefeitura em meio aos transtornos gerados pelas chuvas em Campo Grande, destacando a falta de drenagem e planejamento na região, já que a área onde o rapaz está é asfaltada.

Mais cedo, por meio de nota, o Executivo municipal destacou estar trabalhando com as equipes da Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e da Guarda Civil Metropolitana.

“As frentes de trabalho atuam na limpeza de pontos com acúmulo de terra e pedras, na desobstrução de bocas de lobo e na intervenção em áreas críticas de alagamento, como o cruzamento da Avenida Rachid Neder com a Ernesto Geisel, que segue interditado.

Equipes também trabalham na remoção de galhos e troncos de árvores desde o temporal registrado na semana passada. Até o momento, mais de 200 pontos já foram mapeados.”

 

