VÍDEO: Ruas viram rio e moradores aproveitam para 'pescar' no Noroeste

Em meio ao caos, moradores da Rua Andrade Neves, localizada no Bairro Jardim Noroeste, foram ‘pescar’ nas enxurradas formadas pela chuva durante a tarde desta quinta-feira (13).

No vídeo, divulgado pela página do Instagram Campo Grande Mil Fita, o homem apareceu sentado em uma cadeira, segurando um guarda-sol e ‘pescando’, enquanto está acompanhado de um cachorro.

Enquanto isso, a enxurrada corre forte na via. “Olha lá gente, ele pescando no rio. Não dou conta desse guri”, diz a pessoa que gravou.

A atitude serviu ainda para ironizar a inércia da prefeitura em meio aos transtornos gerados pelas chuvas em Campo Grande, destacando a falta de drenagem e planejamento na região, já que a área onde o rapaz está é asfaltada.

Mais cedo, por meio de nota, o Executivo municipal destacou estar trabalhando com as equipes da Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e da Guarda Civil Metropolitana.

“As frentes de trabalho atuam na limpeza de pontos com acúmulo de terra e pedras, na desobstrução de bocas de lobo e na intervenção em áreas críticas de alagamento, como o cruzamento da Avenida Rachid Neder com a Ernesto Geisel, que segue interditado.

Equipes também trabalham na remoção de galhos e troncos de árvores desde o temporal registrado na semana passada. Até o momento, mais de 200 pontos já foram mapeados.”

