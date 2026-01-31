Menu
Vídeo: Tamanduá-bandeira é resgatado dentro de agência bancária na Capital

Animal silvestre foi encontrado em banco na Avenida Mato Grosso e devolvido à natureza com segurança pela Polícia Militar Ambiental

31 janeiro 2026 - 10h33Taynara Menezes
Animal estava em uma agência na Avenida Mato GrossoAnimal estava em uma agência na Avenida Mato Grosso   (Foto: Reprodução)

Um tamanduá-bandeira foi encontrado dentro de uma agência bancária, do Itaú, na Avenida Mato Grosso, em Campo Grande, nesta sexta-feira (30). O cliente inesperado foi resgatado pela Polícia Militar Ambiental e devolvido a natureza.

De acordo com a PMA, o animal não apresentava ferimentos, passou por avaliação técnica e foi capturado com todos os cuidados necessários. Após o procedimento, o tamanduá foi encaminhado para soltura em um ambiente adequado, garantindo sua segurança e a preservação da espécie.

A ocorrência chama atenção para a convivência cada vez mais próxima entre a fauna silvestre e as áreas urbanas. A Polícia Militar Ambiental orienta que, ao encontrar um animal silvestre, a população não deve se aproximar nem tentar capturá-lo. A recomendação é acionar imediatamente a equipe especializada.

Confira o resgate abaixo: 

 

