Vídeo: Trabalhador quer encontrar moto furtada no Centro de Campo Grande

Um ladrão furtou uma moto Honda CG Fan 160 na Avenida Marechal Rondon, no Centro de Campo Grande, no fim da noite do último sábado (17). A motocicleta estava estacionada em frente ao local de trabalho da vítima, Gabriel que pede ajuda para encontrar o veículo que usa para se locomover e trabalhar.

Nas imagens, é possível ver o autor se aproximando da moto, conseguindo ligá-la e fugindo em seguida. A moto é de cor azul metálico e tem placa SMG-8E20. Quem tiver informações sobre o paradeiro da motocicleta deve acionar a polícia pelo telefone 190.

