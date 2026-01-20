Menu
Cidade

Vídeo: Trabalhador quer encontrar moto furtada no Centro de Campo Grande

Câmeras flagraram o momento em que o autor liga o veículo e foge

20 janeiro 2026 - 12h11Sarah Chaves

Um ladrão furtou uma moto Honda CG Fan 160 na Avenida Marechal Rondon, no Centro de Campo Grande, no fim da noite do último sábado (17). A motocicleta estava estacionada em frente ao local de trabalho da vítima, Gabriel que pede ajuda para encontrar o veículo que usa para se locomover e trabalhar.

Nas imagens, é possível ver o autor se aproximando da moto, conseguindo ligá-la e fugindo em seguida. A moto é de cor azul metálico e tem placa SMG-8E20. Quem tiver informações sobre o paradeiro da motocicleta deve acionar a polícia pelo telefone 190.

