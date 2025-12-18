Menu
VÍDEO: 'Um absurdo', diz mulher ao ver entrega sendo jogada por cima do portão na Capital

Moradora ainda denunciou que entregadora quase arrebentou a cerca elétrica da residência

18 dezembro 2025 - 12h11Luiz Vinicius
Mulher jogou a encomenda por cima do portãoMulher jogou a encomenda por cima do portão   (Reprodução/Facebook)
Moradora de Campo Grande ficou insatisfeita com a conduta de uma entregadora de uma plataforma de e-commerce, na tarde desta quarta-feira, dia 17, ao ver a encomenda ser arremessada por cima do portão e quase arrebentar a cerca elétrica da residência.

Ela relatou que estava tomando banho no momento que a entregadora chegou. Pelas imagens da câmera de segurança, a moradora notou que foram apenas 40 segundos que a responsável pela entrega ficou na frente do imóvel, onde somente bateu palmas.

A denúncia foi exposta no grupo "Aonde Não Ir em Campo Grande", no Facebook.

"Assim que saí para responder, não tinha mais ninguém, apenas minha caixa jogada no quintal e minha cachorra pronta para abrir primeiro que eu", detalhou.

O depoimento ainda aponta que ela foi verificar as câmeras de segurança e visualizou toda a ação da entregadora. "Ela nem sabe o que tem dentro da caixa para jogar desse jeito".

Ela classificou o ato como "um absurdo" e afirmou que era necessário ao menos ter uma nova tentativa de entrega, antes de "jogar desse jeito sem saber o que tem dentro da embalagem".

Veja o vídeo:

 

