VÍDEO: Vendedor querido do Tijuca perde tudo após árvore cair sobre sua barraca durante temporal

Uma árvore de grande porte caiu na manhã desta quarta-feira (5) sobre a barraca de frutas e o carro do senhor Lima, tradicional comerciante da rua Gunter Hans, no bairro Tijuca, em Campo Grande.

O incidente ocorreu durante a forte chuva que atingiu a Capital sul-mato-grossense entre 11h e 12h30, quando foram registrados 27,5 mm de precipitação em apenas 25 minutos, acompanhados por ventos de até 77,4 km/h, segundo dados meteorológicos locais.

Apesar da gravidade, ninguém se feriu. Lima, que estava dentro do contêiner usado como banca de frutas, conseguiu sair a tempo depois de ouvir um estrondo vindo da árvore, momentos antes de ela desabar.

“Ele estava dentro do contêiner quando começou o vento. Escutou o estralo e saiu correndo. Pouco depois, a árvore caiu bem em cima do contêiner e do carro dele. O carro deu perda total, e o contêiner também foi destruído”, contou Ericson Costa, amigo do comerciante e testemunha do ocorrido.

A árvore, que parecia saudável por fora, estava ocada e podre por dentro, segundo relato de quem acompanhou os trabalhos no local. O impacto foi tão forte que bloqueou parte da via e exigiu a atuação do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, que devido ao grande número de ocorrências, ainda irão demorar a chegar.

“Já fiz duas chamadas para os bombeiros e para a Defesa Civil, mas o pessoal está sobrecarregado. Estou indo lá ajudar o senhor Lima. Ele é uma pessoa muito querida, vive da venda das frutas, e agora perdeu praticamente tudo”, completou Ericson.

O comerciante, conhecido na região por sua simpatia e por atender há muitos anos os moradores e frequentadores de uma academia próxima, é portador de diabetes e enfrenta dificuldades de locomoção devido a uma ferida na perna. Mesmo assim, mantinha sozinho a banca que era seu sustento.

Após o incidente, vizinhos e amigos começaram uma mobilização nas redes sociais para arrecadar ajuda e reconstruir a estrutura da venda.

“Ele é um senhor do bem, trabalhador, e depende disso para viver. Estamos organizando uma campanha para ajudar com os prejuízos, porque ele perdeu o carro e toda a barraca”, disse Ericson.

A queda da árvore foi uma entre várias ocorrências registradas durante o temporal que atingiu Campo Grande nesta manhã, causando alagamentos, quedas de galhos e falta de energia em diferentes regiões da cidade.

Enquanto os bombeiros trabalham na remoção da árvore e a Defesa Civil avalia os danos, o comerciante tenta entender como recomeçar. “Foi um susto muito grande, mas o mais importante é que ele está bem”, resume Ericson, ainda abalado com o que viu.

Quer ajudar o vendedor a tentar reconstruir seu comércio? Basta encaminhar um pix para a chave (18) 9 9691-7532.

