Menu
Menu Busca quarta, 05 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

VÍDEO: Vendedor querido do Tijuca perde tudo após árvore cair sobre sua barraca durante temporal

Apesar da gravidade, ninguém se feriu; os ventos atingiram 77km/h em Campo Grande causando vários estragos

05 novembro 2025 - 16h11Brenda Assis
A queda aconteceu durante as chuvas de hojeA queda aconteceu durante as chuvas de hoje   (Reprodução/Redes Sociais)

Uma árvore de grande porte caiu na manhã desta quarta-feira (5) sobre a barraca de frutas e o carro do senhor Lima, tradicional comerciante da rua Gunter Hans, no bairro Tijuca, em Campo Grande.

O incidente ocorreu durante a forte chuva que atingiu a Capital sul-mato-grossense entre 11h e 12h30, quando foram registrados 27,5 mm de precipitação em apenas 25 minutos, acompanhados por ventos de até 77,4 km/h, segundo dados meteorológicos locais.

Apesar da gravidade, ninguém se feriu. Lima, que estava dentro do contêiner usado como banca de frutas, conseguiu sair a tempo depois de ouvir um estrondo vindo da árvore, momentos antes de ela desabar.

“Ele estava dentro do contêiner quando começou o vento. Escutou o estralo e saiu correndo. Pouco depois, a árvore caiu bem em cima do contêiner e do carro dele. O carro deu perda total, e o contêiner também foi destruído”, contou Ericson Costa, amigo do comerciante e testemunha do ocorrido.

A árvore, que parecia saudável por fora, estava ocada e podre por dentro, segundo relato de quem acompanhou os trabalhos no local. O impacto foi tão forte que bloqueou parte da via e exigiu a atuação do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, que devido ao grande número de ocorrências, ainda irão demorar a chegar.

“Já fiz duas chamadas para os bombeiros e para a Defesa Civil, mas o pessoal está sobrecarregado. Estou indo lá ajudar o senhor Lima. Ele é uma pessoa muito querida, vive da venda das frutas, e agora perdeu praticamente tudo”, completou Ericson.

O comerciante, conhecido na região por sua simpatia e por atender há muitos anos os moradores e frequentadores de uma academia próxima, é portador de diabetes e enfrenta dificuldades de locomoção devido a uma ferida na perna. Mesmo assim, mantinha sozinho a banca que era seu sustento.

Após o incidente, vizinhos e amigos começaram uma mobilização nas redes sociais para arrecadar ajuda e reconstruir a estrutura da venda.

“Ele é um senhor do bem, trabalhador, e depende disso para viver. Estamos organizando uma campanha para ajudar com os prejuízos, porque ele perdeu o carro e toda a barraca”, disse Ericson.

A queda da árvore foi uma entre várias ocorrências registradas durante o temporal que atingiu Campo Grande nesta manhã, causando alagamentos, quedas de galhos e falta de energia em diferentes regiões da cidade.

Enquanto os bombeiros trabalham na remoção da árvore e a Defesa Civil avalia os danos, o comerciante tenta entender como recomeçar. “Foi um susto muito grande, mas o mais importante é que ele está bem”, resume Ericson, ainda abalado com o que viu.

Quer ajudar o vendedor a tentar reconstruir seu comércio? Basta encaminhar um pix para a chave (18) 9 9691-7532.

 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Cães e gatos estarão disponiveis para adoção
Cidade
Última feira de adoção de cães e gatos do ano acontece neste domingo na Praça Bolívia
Mais de 40 chamados foram registrados pela Central 156
Cidade
Após temporal, força-tarefa atua na remoção de árvores e apoio a famílias em Campo Grande
Jiboia foi devolvida para área fechada da região
Cidade
VÍDEO: Motorista resgata jiboia que cruzava avenida no Parque dos Poderes
Situação deixou motoristas apreensivos na rodovia
Cidade
VÍDEO - Assustador: Coluna gigante de poeira encobre BR-060, em Paraíso das Águas
Gratuito e aberto ao público, o evento segue até o dia 6 de novembro
Cidade
Com atividades interativas, Bioparque leva educação ambiental ao 1º Rodeo Fest Inclusivo
Entre os principais eixos de atuação estão a regularização fundiária que deve beneficiar 10 mil famílias
Cidade
Programa "Sonho Seguro" será lançado amanhã com foco em moradia digna e inclusão social
VÍDEO: Árvore cai em cruzamento do Batistão e assusta moradores
Cidade
VÍDEO: Árvore cai em cruzamento do Batistão e assusta moradores
Carro ficou bastante danificado
Cidade
Árvore cai em cima de carro e fere motorista no Cabreúva
Árvores caíram sobre fiação em pontos da cidade
Cidade
Temporal deixa bairros sem luz e Energisa corre para reparar danos na Capital
Árvore interrompeu fluxo de veículo em rua da Vila Margarida
Cidade
VÍDEO: Campo Grande vira do avesso com temporal e rajadas de vento

Mais Lidas

Daniel Gracioso faleceu no acidente
Trânsito
VÍDEO: Campo-grandense é um dos três mortos em grave acidente em Ponta Porã
Imagem ilustrativa de pessoa idosa
Polícia
Filha abandona mãe idosa por não ter mais interesse de cuidá-la em Campo Grande
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Trânsito
Morre servidor da Sesau atropelado por motociclista na rua Brilhante, em Campo Grande