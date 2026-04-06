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Vídeo: Ventania quebra portas de vidro em loja agropecuária de Campo Grande

Empresa diz que houve apenas danos materiais e prevê atendimento normal nesta segunda-feira

06 abril 2026 - 08h50Sarah Chaves

Os fortes ventos que atingiram Campo Grande neste domingo (5) causaram estragos em parte da estrutura da loja Agrosal, da Coronel Antonino na Capital. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a força do vento derruba e quebra portas de vidro do estabelecimento.

Apesar do susto, não houve registro de feridos. Em nota, a empresa informou que o temporal com ventos intensos provocou danos materiais na unidade e esclareceu que a situação está sendo controlada.

A loja também destacou que equipes foram mobilizadas para reparar os estragos o mais rápido possível. “Graças a Deus, tivemos apenas danos materiais”, informou.

Ainda conforme a Agrosal, a expectativa é de que o atendimento seja normalizado já nesta segunda-feira (6). A empresa agradeceu a preocupação dos clientes e reforçou que segue trabalhando para retomar as atividades.

 

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