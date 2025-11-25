VÍDEO - 'Vou para casa, lá no Pantanal': homem nu anda pelo Indubrasil e diverte moradores

Um homem, completamente nu, arrancou risadas de moradores do Bairro Jardim Inapolis, localizado na região do Bairro Indubrasil, em Campo Grande. O flagra teria sido feito na manhã de hoje (25).
Conforme as imagens, encaminhadas para página do Instagram ‘Mato Grosso do Sul Mil Grau’ (@msmilgrau.067), o homem é questionado sobre os motivos de estar sem roupas e responde: “eu sou a verdade. Se quiser me matar, pode me matar”.
Em continuação, ele diz estar andando até em casa, que estaria localizada no Pantanal sul-mato-grossense, como se o caminho a ser percorrido fosse curto. “Vou para lá, beleza? Obrigada!”.
Ele então vira as costas e continua caminhando. A situação arrancou risada dos homens que flagraram e conversaram com o peladão.
Assista:
