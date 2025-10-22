Menu
Menu Busca quarta, 22 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Vila Morena recebe 'Cidade da Juventude 2025' com oficinas e atrações culturais

A programação inclui Batalha de Breaking, Oficina de Skate, Concurso de Cosplay, Feira Geek e a tradicional Festa das Cores

22 outubro 2025 - 10h50Sarah Chaves, com informações da assessoria
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

Entre os dias 7 e 9 de novembro, Campo Grande será sede da edição 2025 da Cidade da Juventude, evento gratuito promovido pela Secretaria Executiva da Juventude (SEJUV) em parceria com a Prefeitura Municipal. Voltado para jovens de 15 a 29 anos, o encontro traz o tema “Campo Grande te chama para o futuro” e propõe uma integração entre tecnologia, cultura, educação e experiências coletivas.

A programação inclui uma série de atividades práticas e imersivas. Um dos destaques é a Casa da Tecnologia, espaço interativo com oficinas e experiências voltadas ao universo digital.

A inovação também estará presente com o Núcleo Start Juv, que promoverá ações ligadas à educação, empreendedorismo e novas ideias. A área tecnológica contará ainda com a participação do Planetário da UEMS, que realizará sessões especiais para aproximar os jovens da astronomia e das ciências espaciais.

A programação inclui Batalha de Breaking, Oficina de Skate, Concurso de Cosplay, Feira Geek e a tradicional Festa das Cores.

Também será realizado o Concurso de Redação, que estimula a produção textual e o pensamento crítico, e o Prêmio Jovem do Ano, que reconhecerá talentos locais e iniciativas com impacto social. A escolha dos finalistas será participativa, com indicação aberta ao público por meio das redes sociais oficiais do evento.

Haverá podcasts ao vivo, exposição de carros antigos, praça de alimentação, área kids gratuita e o show da dupla Munhoz & Mariano. A influenciadora digital Malu Pires participará da programação, ampliando o alcance do evento nas redes.

 

Reportar Erro
Plan Black Out25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem ilustrativa
Cidade
Consórcio Guaicurus atribui paralisação dos ônibus a falta de recursos
Willames Monteiro dos Santos, acusado de feminicídio foi capturado por policiais da DEAM -
Justiça
TJ suspende júri popular de acusado de feminicídio em Campo Grande
 UPA do Jardim Leblon
Saúde
Tem ou não tem? MP quer número de marmitas que prefeitura diz enviar as UPAs
Clima de sol em Campo Grande
Cidade
Ventos fortes deixam manhãs geladas, mas quarta-feira deve ser quente em MS
Ônibus ficaram nas garagens logo cedo
Cidade
Preço de corrida por aplicativo dispara com ausência de ônibus em Campo Grande
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Cidade
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Marcelo Miglioli pode ter que ir à Câmara -
Política
Secretário de Obras pode ter que ir à Câmara explicar buraqueira nas vias da Capital
Beto entregando instrumentos
Cidade
Projeto "Som para Todos" oferece aulas de música gratuitas a crianças nas Moreninhas
Edição anterior
Cidade
Kits para a 3ª Corrida dos Poderes começam ser entregues e segue até amanhã
Faca usada no crime -
Justiça
Homem que matou amigo em briga de baralho em Campo Grande é solto em Campo Grande

Mais Lidas

Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Gabriel morreu em grave acidente
Trânsito
Motociclista que morreu em acidente no Recanto dos Pássaros era militar do Exército
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Cidade
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande