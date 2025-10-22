Vila Morena recebe 'Cidade da Juventude 2025' com oficinas e atrações culturais

Entre os dias 7 e 9 de novembro, Campo Grande será sede da edição 2025 da Cidade da Juventude, evento gratuito promovido pela Secretaria Executiva da Juventude (SEJUV) em parceria com a Prefeitura Municipal. Voltado para jovens de 15 a 29 anos, o encontro traz o tema “Campo Grande te chama para o futuro” e propõe uma integração entre tecnologia, cultura, educação e experiências coletivas.

A programação inclui uma série de atividades práticas e imersivas. Um dos destaques é a Casa da Tecnologia, espaço interativo com oficinas e experiências voltadas ao universo digital.

A inovação também estará presente com o Núcleo Start Juv, que promoverá ações ligadas à educação, empreendedorismo e novas ideias. A área tecnológica contará ainda com a participação do Planetário da UEMS, que realizará sessões especiais para aproximar os jovens da astronomia e das ciências espaciais.

A programação inclui Batalha de Breaking, Oficina de Skate, Concurso de Cosplay, Feira Geek e a tradicional Festa das Cores.

Também será realizado o Concurso de Redação, que estimula a produção textual e o pensamento crítico, e o Prêmio Jovem do Ano, que reconhecerá talentos locais e iniciativas com impacto social. A escolha dos finalistas será participativa, com indicação aberta ao público por meio das redes sociais oficiais do evento.

Haverá podcasts ao vivo, exposição de carros antigos, praça de alimentação, área kids gratuita e o show da dupla Munhoz & Mariano. A influenciadora digital Malu Pires participará da programação, ampliando o alcance do evento nas redes.

