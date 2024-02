Viralizou! Social Media da Stone publica stories pessoais na página da empresa

Carla Andréa, com G1

A Social Media da empresa de pagamentos Stone, Desirée Barros, saiu para curtir o Carnaval, na última segunda-feira (05), e gravou vídeos para publicar na sua página do Instagram. Mas ela acabou postando na conta da empresa e os stories viralizaram na internet.

Até serem apagados, os vídeos tiveram 6,5 milhões de visualizações e mil comentários. De acordo com especialistas, o erro poderia resultar na demissão de Desirée. No entanto, perfis de marcas famosas, como a Neosaldina, reagiram de forma positiva à gafe da Social Media. O perfil do aplicativo de idiomas Duolingo até perguntou se ela ainda tinha um emprego, pois queriam contratá-la.

Mesmo com os vídeos apagados, os prints das imagens foram espalhados. O ocorrido deixou a Stone entre os assuntos mais comentados da segunda-feira, e internautas pediram que Desirée não fosse demitida.

