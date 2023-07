Viram a Big Zoy e o Zigui? Jovem procura por pitbulls que sumiram no Caiobá

"É por causa de amor", a frase é de Vivian Santos, de 26 anos, que está fazendo de tudo para encontrar seus dois animais de estimação: a fêmea Big Zoy e o macho Zigui, ambos de dois anos e da raça Pitbull, que desapareceram de sua residência na madrugada da última sexta-feira (14), no Portal Caiobá, em Campo Grande.

Morando há apenas cinco meses no bairro, a família ainda tenta se ambientar com os vizinhos e decorar rostos, nomes, mas a luta continua para tentar encontrar os animais. A proprietária conversou com o JD1 Notícias e explicou que acredita que o portão da casa ficou aberto na rotina de casa ao serviço e vice-versa.

"Pode ter sido as crianças, devem ter achado que fechou, né? A gente só conseguiu ver por causa das câmeras e ficou só um aqui em casa e foi por ele que a gente sentiu falta dos cachorros, que a gente foi lavar o fundo da casa e notamos que faltava dois".

Vivian relata que recebeu vários relatos, áudios de onde os animais poderiam estar, mas nada tão concreto que pudesse levá-la até o paradeiro exato de Big Zoy e Zigui, considerados dóceis, adestrados e não são de atacar as pessoas.

"Mas as pessoas eu acho que não quer entregar porque gostou, porque são uns cachorros bem criados. Então eu creio que seja por causa disso, quem é criador sabe o gasto que tem pra deixar o cachorro saudável, grande. Entrego na mão de Deus".

O marido trabalha durante o dia como motorista de aplicativo e ela durante a noite em uma pizzaria. A família morava no Los Angeles, comprou a casa no Portal Caiobá e os animais sempre ficavam na frente da casa, mas respeitavam as ordens dos tutores quando era necessário colocá-los dentro da residência.

"Está bem complicado da gente lidar com isso. A gente poderia muito bem largar e comprar outro cachorro pelo valor [da recompensa], mas está bem difícil. Uma hora os cachorros vão ficar magros, as pessoas vão perder o interesse, porque o macho ele tem depressão, que você não pode bater que ele não come, ele fica de canto, fica chorando e a fêmea deve estar sentida, porque desde bebezinha com a gente", disse a jovem.

A família está oferecendo uma recompensa de R$ 2 mil para quem entregar os animais para a família. O telefone para contato é (67) 98112-4155. Que tal ajudar uma família a ter seus animais de estimação de volta?

