Virou moda? Campo-grandense se revolta após encontrar larvas e cabelos em lanches

Os lanches de Campo Grande estão sendo diferenciados pelo ‘tempero’ colocado pelas lanchonetes, com adição de ingredientes especiais sem cobrar do cliente.

Há algumas semanas os leitores do JD1 acompanharam a saga do ‘escargot’ mandado por uma pizzaria do Caiobá, hoje (16) a reclamação é de um restaurante do São Conrado onde a cliente encontrou larvas e cabelos nos alimentos.

Conforme a publicação feita por uma moradora da região, ela aproveitou a graninha extra para fazer um agrado para a família, comprando cinco lanches a R$ 7,99 cada. “Um veio com essa larva e os quatro tinham cabelo. Ou seja, foram cinco lanches jogados no lixo”, detalhou.

Em continuação, ela explicou que o restaurante possui duas unidades, sendo uma no bairro e a outra no Aero Rancho, mas apenas outra tem telefone para contato. “A unidade do São Conrado não tem se quer um número para entrar em contato. Eu pedi lá e vim comer em casa.

Mandei mensagem na outra unidade e me falaram que o dono entraria em contato. Mas isso não aconteceu”, disse ela.

A postagem foi feita no dia 12 de julho, ou seja, sabadão em família. Após dias de reclamação, o proprietário entrou em contato com a cliente apenas no dia 15 de julho, devolvendo o valor gasto por ela, que totalizou R$ 40.

“O barato sai caro! Eles fizeram o estorno e pediram desculpas pelo ocorrido”, finalizou.

Nos comentários, muitas pessoas detalharam que está sendo mais fácil fazer o próprio lanche em casa do que comprar em restaurantes, uma vez que coisas como essas podem acontecer. E você, ainda é do time que prefere comprar pronto ou fazer em casa?

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também