Viu a Amora? Tutora irá pagar R$ 200 para quem encontrar gatinha persa que sumiu no Monte Castelo

A gatinha da raça persa, que atende pelo nome de Amora, sumiu durante a madrugada e está preocupando seus tutores em Campo Grande. Muito dócil, a última vez que foi vista nas câmeras de segurança da casa, localizada no Bairro Monte Castelo, foi as 22h16 de segunda-feira (16).

Para o JD1, a tutora da gata detalhou que ela é muito dócil e carinhosa, por conta de sua convivência com a filha de Natasha Barrueco. “Ela desapareceu. Até 22h30 ela apareceu na câmera de casa, depois disso sumiu. A casa é toda fechada, portão é todo fechado, nunca saiu de dentro do quintal”, disse.

Ao levantar na manhã de hoje, às 5h, Natasha sentiu falta de Amora andando pela residência e começou a procurá-la. No entanto, ainda não teve sucesso em encontrar o animal.

Como a câmera localizada do lado de fora do imóvel não esta funcionando, não é possível saber se ela acessou a rua e foi pega por alguém nas proximidades. Além disso, os vizinhos moram afastados do bairro.

Para incentivar as buscas, Natasha está oferecendo uma ‘recompensa’ de R$ 200 para quem encontrar e devolver Amora, com o valor sendo pago no ato da entrega do animal.

Viu a gatinha ou sabe onde ela pode estar? Basta entrar em contato com a tutora através do telefone (67) 9 9114-4755.

