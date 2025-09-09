Viu a Aurora? Cachorra desapareceu sábado e família pede ajuda para encontrá-la

Uma família do bairro Los Angeles está em busca de sua cachorra de estimação, chamada Aurora, da raça pitbull, que desapareceu no último sábado, por volta do horário do almoço.
De acordo com a tutora, Gabriella Freitas, o animal é muito bonzinho e tranquilo, ela tem apenas dois anos e é querida pelas crianças da casa, desde o fim de semana, a cadela tem feito falta e seu sumiço tem causado grande tristeza.
Ainda segundo Gabriella, Aurora não estava usando coleira no momento em que desapareceu. A família teme que o animal esteja assustado e pede encarecidamente a colaboração da comunidade para que ela possa ser
Qualquer informação sobre a Aurora pode ser repassada diretamente pelo WhatsApp, no número (67) 99246-5125.
