Viu a Bela? Cachorra fugiu no bairro Vila Gloria nesse domingo

Uma cachorra que atende pelo nome de Bela está desaparecida desde a noite desse domingo (18). Ela sumiu na Rua Calarge, no bairro Vila Gloria, em Campo Grande, por volta das 23h30. Bela é da raça Lhasa apso, de porte pequeno, pelagem clara, com manchas marrom.

Segundo o dono da Bela, Eder Torres, ela acabou de passar por uma cirurgia. "Ela fez um transplante de cornia e precisa passar remédio diariamente, e não pode coçar o olhinho. Por isso é preocupante, pois podem estourar os pontos ainda", explicou ele.

Devido ao procedimento, ela está com uma parte no rosto com os pelos raspados e uma das patinhas.

Aqueles que tiverem informações ou souberem do paradeiro da Bela, podem entrar em contato pelo número (67) 99202-6353. Ajude a encontrar!

