Viu a Luna? Cachorrinha desapareceu em junho no Jardim Panamá

Uma cachorrinha que atende pelo nome de Luna está desaparecida desde o dia 1º de junho deste ano. Ela sumiu no Jardim Panamá, próximo ao Recanto dos bancários. Luna é uma cadela de porte pequeno, com pelagem branca, e manchinhas pretas por todo o corpo, além de uma mancha preta grande nas costas lateral esquerda e uma próximo ao rabo.

Ao JD1, a família informou que ela estava de roupinha azul com estampa de nuvens e lua crescente quando sumiu. "Por favor, nos ajudem a encontrar nossa princesa! Ela é idosa, tem 9 anos, tem sopro no coração e colapso de traqueia, e toma medicação antialérgica diária, pois tem alergia ambiental e alimentar. Não estamos aguentando de saudades!".

Luna fugiu de casa com a mesma roupinha de frio da foto. A família oferece recompensa na valor de R$ 250,00 para quem encontrar o animal.

Aqueles que tiverem informações ou souberem do paradeiro de Luna, podem entrar em contato pelos números (67) 99256-7728 ou (67) 99169-8381. Ajude a encontrar!

