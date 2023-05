Viu a Mel? Cachorra está desaparecida no bairro Vilas Boas na Capital

Uma cachorrinha que atende pelo nome de Mel sumiu na manhã deste sábado (6), por volta das 8h30, no bairro Vilas Boas, na Capital. De pelagem marrom claro, a cachorra SRD (Sem raça definida) tem olhos esverdeados.

De acordo com os tutores, o animal fugiu em direção à TV Morena. "Ela é idosa já e de criança”, relataram.

Preocupados com o paradeiro de Mel, a família está oferecendo recompensa para quem a encontrar e devolver a eles.

Aqueles que tiverem informações ou souberem onde está a cachorrinha Mel, podem entrar em contato pelos números (67) 99106-0828 e (67) 99283-7094. Ajude!

