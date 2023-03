Viu a Mel por aÃ­? Cachorrinha fugiu na tarde deste domingo no bairro PanamÃ¡

Um cachorra que atende por Mel, fugiu de casa na tarde deste dormingo (5), por volta das 17h, no bairro Portal do Panamá, em Campo Grande. O animal é de pelagem preta, e algumas partes branca na pata.

Segundo os donos, a Mel escapou pelo portão e semiu. "Deixamos o portão aberto e de repente ela correu. Temos mais uma cachorrinha, e estamos procurando pela Mel".

Aqueles que souberem do paradeiro da Mel, podem entrar em contato com o número (67) 99226-5186, com Luiz Miguel. Ajude a encontrar!

