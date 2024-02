Viu a ML? Cachorra sumiu no Jardim Centenário e família pede ajuda para encontrar

Uma cachorra que atende pelo nome de ML está desaparecida desde a madrugada desta sexta-feira (9). Ela sumiu na região do bairro Jardim Centenário, em Campo Grande. ML é vira-lata, de porte médio, pelagem preta, com as patinhas marrom, e uma pequena manchinha no pescoço na cor branca.

Segundo a dona do animal, Anna Carolina Bittencourt, suas duas cachorras fugiram de casa, e apenas uma conseguiu voltar.

"Eu tenho duas cachorras, acho que elas empurraram e conseguiram abrir o portão, não sei explicar como foi. Isso foi de madrugada, e quando acordei o portão estava escancarado. A ML é muito medrosa, tem medo de tudo. Estamos preocupados!", relatou á reportagem.

Aqueles que tiverem informações ou souberem do paradeiro da ML, podem entrar em contato pelos números (67) 99305-6038 ou (67) 99110-7326. Ajude a encontrar!

