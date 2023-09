Viu a Queen? Rainha da casa, família Yorkshire que sumiu no Tiradentes

Uma cadelinha da raça Yorkshire de 5 anos, que atende pelo nome de Queen, sumiu durante a noite de domingo (24) na esquina da rua Santa Marina com Avenida José Nogueira Vieira, bairro Tiradentes. A família está oferecendo recompensa para quem devolver o animal.

A dona do animal, Elizangela Cristina Cardoso, contou ao JD1 que a pequena fez algo que não tinha costume. Sair pelo portão de casa sem acompanhamento. "Nós saímos de casa era aproximadamente às 22h e ela foi atrás do carro, porque o portão demorou a fechar. Como ela é muito pequenininha nós não a vimos sair. Ela nunca atravessou rua, não sai, sempre ficou dentro de casa e infelizmente nesse dia ela saiu atrás da gente", relata.

Imagens de câmeras de segurança da residência mostram que Queen ficou na esquina da rua Santa Marina com Avenida José Nogueira Vieira, sentadinha por cerca de 30 minutos. Ao que tudo indica, ela não teria se distanciado da residência.

Ainda nas gravações é possível ver que um carro para ao lado do animal, ficando ali por cerca de 3 minutos. Mas o ângulo não teria ajudado, pois um 'clarão' ao fundo do vídeo acaba atrapalhando a visão do que pode ter acontecido de fato, no entanto a família acredita que Queen tenha sido levada.

"Eu acredito que sim que tem alguém com ela porque ela é uma cachorrinha que ela não é de rua. O máximo que fazia era dar uma volta na quadra, com acompanhamento, mas é bem cuidada", continuou Elizangela.

Com a voz embargada, Elizangela relatou ainda que todos que conhecem a família e sabem do apego que tem com a Queen, estão muito tristes com o seu desaparecimento. A dona fez ainda um apelo a quem localizou a cadelinha. "Por favor, quem encontrar a Queen ou ver ela por ai, dê alguma informação de onde ela esteja para ajudar a encontrá-la. Ou entregue, né? Porque nós estamos sofrendo muito. Ela é um membro da família, amamos muito ela", finalizou.

Assista a um vídeo da pequena com a família:

