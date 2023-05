Viu o Barão e a Pandora? Pitbulls estão perdidos em Campo Grande

Um casal de pitbulls de pedigree escapou há dias no Residencial Aquários e está à solta em Campo Grande. A dona dos animais, Franciely Oliveira, de 28 anos, busca o paradeiro dos cachorros, "estou com criança em casa chorando".

Os pitbulls, que atendem pelo nome de Barão (macho marrom) e Pandora (fêmea preta), escaparam na noite do dia 27 de abril e seguem soltos pela cidade. "Minha enteada deixou o portão de casa aberto para entrar com a moto dela e eles escaparam. Saíram correndo e ela não conseguiu pegar eles, pois estava sozinha", contou ela.

No decorrer dos dias, Franciely chegou a receber imagens de seus pitbulls sendo tratados na rua. Eles já foram vistos pelas regiões dos bairros São Conrado, Buriti, União e Oliveira. "Também recebemos vídeos deles correndo nesses locajs. São muito dóceis e bem cuidados", relatou.

No entanto, desde ontem (30), a tutora dos animais parou de receber informações sobre os cachorros. "Provavelmente alguém deve ter recolhido, porque não recebi mais nenhuma notícia. A última coisa me disseram foi que viram os dois perto do Fort Atacadista e Pires do bairro União", detalhou.

"Me ajudem a localizar o paradeiro deles, por favor. Estou com criança em casa chorando. Estamos desesperados e já não tenho mais o que fazer", declarou Franciely.

Aqueles que tiverem notícias sobre Barão e Pandora, podem entrar em contato com ela pelo número (67) 98481-1142.

