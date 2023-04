Viu o Julinho? Cachorro está desaparecido na região da Av. Júlio de Castilho

Um vira-lata que atende como Julinho, fugiu de casa na tarde dessa quarta-feira (5), no bairro Santo Antônio na Capital. O animal, de pelagem preta, com manchas amareladas em algumas regiões do corpo, foi visto próximo as Avenidas Júlio de Castilho e Presidente Vargas.

De acordo com a dona do animal, ela e o filho têm feito buscas pela região. "Eu e meu filho estamos desesperados procurando. Foi visto na Av Presidente Vargas em três locais, um ao lado do outro. Desde que cheguei do trabalho não paro de procurar por ele. Viram o Julinho na Vargas, na Espetaria Brutus, no lava-jato ao lado e em uma barbearia, mas quando fomos lá já não estava mais", lamentou Ana.

Ainda conforme a tutora ao JD1, Julinho faz quimioterapia. "Como era um animal de rua, ele foi resgatado por nós, e posteriormente descobrimos que ele está com câncer. Por conta disso, ele não pode ser vacinado, devido as químios. Ele tem uma marca no bracinho, justamente por causa da quimioterapia", detalhou ela.

Quem morar ou passar pelo região e encontrar com Julinho, podem entrar em contato com a Ana, por meio do número (67) 98213-6936. Ajude a encontrar Julinho!

