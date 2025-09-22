Viu o Pablo? Tutora pede ajuda para encontrar cachorro desaparecido na Capital

Na tarde deste sábado (20), o cachorro Pablo, de porte grande e pelagem branca, conseguiu escapar da casa de sua tutora, na rua Georgina Barbosa, no bairro Itamaracá, em Campo Grande.
O cão, que é bastante assustado, empurrou o portão e fugiu, deixando sua dona preocupada. Segundo o relato da tutora, ela ainda viu Pablo à noite, mas o cão correu e não retornou mais.
“ Abri o portão e ele empurrou para fugir, até me derrubou. Ele estava sem coleira e fugiu assustado”, contou.
A tutora pede para quem encontrar Pablo entrar em contato pelo número (67) 99209-7640.
