Viu o Papito por aí? Tutora procura por Lhasa apso no Iracy Coelho

Um cachorrinho que atende como Papito, está desaparecido na região do bairro Iracy Coelho, em Campo Grande. O animal, de raça Lhasa apso, fugiu no último domingo (22), ao escapar pelo portão.

De acordo com a tutora Márcia Lobato, a dona do cachorro está morando em outra cidade. "Ele é do meu marido também, faz parte da nossa família. O sobrinho do meu esposo foi no mercado e não viu que esqueceu o portão aberto, foi quando o Papito escapou, e desde então não o encontramos mais. Ele é bem bonzinho", relatou ao JD1.

Ainda conforme a tutora do Papito, recentemente ele foi levado para tosar. "Ele está sem aquela pelagem do lhasa, e é de cor branca com um caramelo".

Oferecendo recompensa no valor de R$ 1.000, Márcia pede por ajuda para encontrar o animal de estimação da família.

Aqueles que tiverem notícias ou encontrarem o Papito na rua, podem entrar em contato pelo número: (67) 99225-1311.

