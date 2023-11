Viu o Pintinho? Gato some e família oferece recompensa de R$ 500 para quem encontrá-lo

Um gato, de nome Pintinho, desapareceu durante a última quinta-feira (16) em um condomínio localizado na região do Jardim Seminário, em Campo Grande. A dona do animal está oferecendo uma recompensa de R$ 500 para quem ajudar a encontrá-lo.

Ao JD1, Yasmin Ramalho – filha da dona do gatinho, contou que ele estava viajando com a ‘mamãe’ quando passaram por Campo Grande. “Ele mora em Bonito. Minha mãe estava em viagem com ele, voltando da Paraíba e passou aqui para me ver antes de voltar para Bonito. Porém, nesse meio tempo ele fugiu. O pessoal aqui no condomínio fala que viram ele há dois dias, mas não temos certeza, porque já procuramos por tudo aqui e nada”.

Apegada a Pintinho, a dona diz estar muito triste com o sumiço e acredita que ele tenha saído do condomínio, talvez na tentativa de se esconder.

Pintinho tem uma história de superação, pois foi resgatado ainda pequeno na cidade de Bonito pela mãe de Yasmin, que tem uma ONG na cidade chamada “Mascote Bonita”. No decorrer do tempo, a família descobriu que ele tem convulsões. Os médicos então receitaram que ele fizesse uso constante de remédios controlados, sendo essa mais uma preocupação.

Viu Pintinho pela região ou sabe onde ele esteja? Entre em contato com a família do animal através dos telefones (67) 9 8155-4027 ou (48) 98817-1358.

