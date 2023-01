Viu o Tuco? Mãe e filho pedem ajuda para encontrar 'doguinho' desaparecido na Capital

Desaparecido desde o último domingo (15), o sumiço de Tuco, um cãozinho da raça Shih-Tzu, têm deixado a esteticista Bruna Fidélis, de 27 anos, e seu filho Lorenzo, de 7 anos, bastante preocupados e chateados. A última vez que o animal foi visto nas imediações do bairro Ana Maria do Couto, em Campo Grande, região em que mãe e a criança moram.

Bruna relatou para o JD1 Notícias, que a escapada de Tuco aconteceu enquanto o filho recebia a visita do pai e por um descuido, o cachorrinho aproveitou para fugir. Nesse momento, eles até que tentarem correr atrás, mas o animal foi mais rápido.

Não é a primeira vez que Tuco escapa dessa forma, tanto que os vizinhos já reconhecem o animal e rapidamente fazem a referência de quem seja. Só que dessa vez, a esteticista está preocupada porque o cachorro não retornou como costumava fazer.

"Ele sempre volta, sempre quando ele foge, dá o tempo dele e ele volta, mas dessa vez ele não voltou mais. Eu deduzi que alguém pegou, fui atrás até postei algumas coisas", contou a reportagem.

Tuco está atualmente com 3 anos e no dia do seu sumiço, estava com uma gravata na cor vermelha com desenhos do 'Minions'. "Meu filho está muito chateado, não imaginei que ele ficaria tão doído assim, mas ele ficou", lamenta Bruna.

Viu o Tuco ou sabe o seu paradeiro? Você pode entrar em contato com a Bruna através do telefone (67) 99291-3798 e dar mais informações a respeito.

