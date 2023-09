Viu o Zeus? Blue heeler sumiu no Jardim Antártica na última sexta

Um cachorro que atende pelo nome de Zeus está desaparecido desde a última sexta-feira (1º), por volta das 21h. Ele sumiu na região do Jardim Antártica, próximo a loja Di Modas, em Campo Grande. Zeus é da raça Blue heeler, por isso tem a pelagem cinza azulada e orelhas pontudas pretas.

Segundo a tutora, o animal irá completar 2 anos, e tem problemas de saúde. "Ele tem um problema no intestino que não pode comer nada além da ração e do biscoitinho de leite, porque se não, dá diarreia nele. O Zeus também tem ansiedade por separação, ou seja, se fica sozinho ou longe da gente ele estraga alguma coisa e não come", relatou Kamila Mireli ao JD1.

À reportagem, ela também citou que já chegaram a procurar pelo cachorro em diversos bairros da Cidade. "Recebemos informações de que ele estaria num lugar, fomos lá e não era ele. Já andamos pelo Centro, até no Indubrasil já procuramos. Estou desesperada, não sei mais o que fazer!", pediu por ajuda.

Aqueles que tiverem informações ou souberem do paradeiro de Zeus, podem entrar em contato com os números (67) 99121-6968 - Matheus e (67) 99163-1652 - Kamila. Ajude a encontrar!

