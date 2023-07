'Você nos deixou tão rápido': familiares lamentam morte de caminhoneiro na BR-060

"Está difícil de acreditar", é um dos relatos nas redes sociais de familiares que custam a acreditar que Hilton Crivelari Ortiz, de 50 anos, morreu durante a noite desta segunda-feira (17) em um acidente de trânsito na BR-060, entre o Indubrasil e Rochedo, em Campo Grande.

O homem estava em um caminhão carregado com 30 toneladas de milho, quando perdeu o controle da direção e caiu em uma ribanceira nas margens da rodovia, ficando preso às ferragens e não resistindo aos graves ferimentos do acidente.

Nas redes sociais, horas após o acidente, já era possível notar algumas mensagens de despedidas partindo de familiares e amigos, com fotos e vídeos mostrando como era o caminhoneiro, sempre com um sorriso no rosto.

"Está difícil de acreditar, primo, que você nos deixou assim tão rápido, não dá para acreditar que estamos passando por está perda tão grande em nossa família. É difícil, mas peço a Deus que permita um descanso eterno em paz", escreveu a prima Raquel Crivelari.

A irmão também aproveitou para deixar uma mensagem de despedida para o caminhoneiro. "O meu irmão, quanta dor estamos sentindo. Que você esteja em paz e que Deus possa nos confortar nesse momento tão triste".

"Você será para sempre lembrado em nossos corações. Descansa em paz, meu primo", pontuou a prima de Hilton em outra publicação nas redes sociais. Inclusive, um vídeo foi feito momentos antes da tragédia, mostrando a felicidade e o bom humor, característico de Hilton, assista:

Acidente - Conforme o apurado pelo JD1 Notícias no local, a vítima estava seguindo sentido Indubrasil a Rochedo quando perdeu o controle de direção, saindo da pista e cair em uma 'ribanceira' às margens da rodovia.

Por conta da dinâmica, Hilton ficou preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros chegou a ir até o local do acidente, mas nada pode ser feito, pois a vítima não aguentou a 'força-tarefa' para retirá-lo do local, falecendo ainda dentro do veículo.

Os militares chegaram a procurar algo que pudesse identificar o homens, mas nada foi encontrado. Equipe da Polícia Militar esteve no local até a chegada da PRF (Polícia Rodoviária Federal), fazendo o isolamento da área.

