"Você teve o carro batido?" Casal procura dono Ford Ka

Publicação feita na manhã deste sábado (12), movimentou um grupo do Facebook, onde Cassiane Nunes, faz um pedido de ajuda para encontrar o dono do carro que o marido acabou batendo hoje por volta das 9h. Em menos de quatro horas, publicação já teve mais de 1,3 mil comentários. " Me sinto extremamente chateado", disse o condutor que quer achar o dono do veículo para pagar as despesas do conserto.

Ao JD1 Notícias, o advogado Omar de 47 anos, contou que estava parado no semáforo da rua Antônio Maria Coelho com a Via Park, quando bateu por acidente em um veículo Ford Ka, que estava estacionado. “ Eu parei no semáforo e tinha um carro estacionado na esquerda, na hora que abriu o sinal, não percebi que o carro estava estacionado, achei que ele fosse sair também, por distração acabei batendo o carro.”, relata.

Omar relata também, que no momento, o carro começou a dar sinais no painel de controle, avisos de vazamento de óleo, ele retornou ao local, mas o carro já havia saído do local do acidente.

O funcionário do casal, Almir da Costa, de 44 anos, ficou responsável de voltar ao local e tentar contato com o dono do carro. “Eu fui lá três vezes e não tem ninguém, deixei meu número pra moça que vende vassoura ali, se aparecer alguém vai me ligar. Mas até o momento não temos nenhuma informação.” disse.

Cassiane publicou na manhã deste sábado a seguinte mensagem :



"Olá meu marido bateu em um carro hoje de manhã, um focus prata ( ele acha ) na Via Park, o carro estava estacionado, ele procurou e não apareceu ninguém, ele esqueceu de pegar a placa e tirar foto, pois nosso funcionário estava indo para aguardar o dono, quando chegou não havia mais ninguém, queremos pagar o prejuízo que causamos.

Por favor se alguém souber de alguém por favor me chame."

Quem tiver qualquer informação sobre o proprietário do veículo, pode entrar em contato com o Almir, 99123-3429.

