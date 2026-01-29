Volta às aulas amplia circulação e reforça necessidade de prevenção

Com a volta às aulas em 2026, não é apenas a rotina das escolas que muda. Ruas ficam mais cheias, horários se reorganizam e a cidade passa a girar novamente no ritmo de mochilas, uniformes e filas na porta das unidades de ensino. Em Mato Grosso do Sul, cerca de 172 mil alunos da Rede Estadual retomam as atividades na próxima semana, e esse movimento exige atenção que vai além dos muros escolares.

Para as forças de segurança, o início do ano letivo é um período estratégico para prevenir riscos que surgem justamente com o aumento da circulação de crianças e adolescentes. Mais do que ações ostensivas, a avaliação é de que a segurança começa dentro de casa. A orientação é que pais e responsáveis mantenham diálogo constante com os filhos e com a escola, observando mudanças de comportamento e possíveis sinais de conflito logo no começo do ano.

A delegada Daniella Kades de Oliveira Garcia, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude, reforça que “a prevenção começa dentro de casa”, destacando a importância da participação ativa da família na rotina escolar. Segundo ela, entender a escola como aliada facilita a resolução de problemas antes que se tornem mais graves ao longo do ano letivo.

O acompanhamento da rotina, incluindo mochilas, cadernos e o uso do celular, é tratado como cuidado e não como invasão de privacidade. De acordo com a Polícia Civil, essa supervisão pode evitar desde conflitos escolares até situações mais graves, inclusive relacionadas à saúde mental de crianças e adolescentes.

No trajeto entre casa e escola, a atenção também precisa ser redobrada. Refazer o percurso com os filhos, indicar caminhos mais seguros, orientar sobre travessias e, quando possível, utilizar ferramentas de localização no celular são medidas simples que ajudam a reduzir riscos. A recomendação é que aparelhos eletrônicos permaneçam guardados durante o deslocamento, evitando exposição a furtos e roubos. Em caso de abordagem criminosa, a orientação é não reagir e procurar ajuda imediatamente.

O uso de celulares e redes sociais também entra no radar neste início de ano. Embora sejam ferramentas importantes para estudo e comunicação, o uso excessivo pode prejudicar o desempenho escolar. O controle parental e o acompanhamento próximo dos responsáveis são apontados como fundamentais para um ambiente digital mais seguro.

Para reforçar a segurança neste período, a Polícia Militar realiza a Operação Volta às Aulas – 1º Semestre 2026, entre 26 de janeiro e 13 de fevereiro, em Campo Grande. A ação prioriza o policiamento preventivo no entorno das escolas e o cumprimento dos protocolos de segurança. O Batalhão de Polícia Militar de Trânsito atua com fiscalização e blitze educativas, alertando para práticas como fila dupla, que comprometem a fluidez do trânsito e aumentam o risco de acidentes.

As ações preventivas se estendem ao ambiente escolar com a continuidade do Proerd, voltado a crianças da educação infantil e alunos do 5º ano, abordando temas como cidadania, autoestima e prevenção à violência. O Programa Escola Segura, Família Forte também mantém a ronda escolar em municípios como Campo Grande, Dourados e Ponta Porã, com visitas às unidades logo na primeira semana de aula.

Mais do que presença policial, a proposta é fortalecer vínculos. A avaliação das forças de segurança é que um ano letivo tranquilo depende de uma engrenagem simples: família atenta, escola aberta ao diálogo e poder público atuando de forma preventiva.

