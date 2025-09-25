Zé Teixeira apresenta indicações para infraestrutura e segurança em Dourados

O deputado estadual Zé Teixeira apresentou, nesta terça-feira (24), duas indicações voltadas à infraestrutura urbana e à segurança em escolas de Dourados

A primeira solicitação, encaminhada ao secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez Ramos, trata da complementação da pavimentação asfáltica da Rua Eikishi Sakaguti e da Avenida Joaquim Luiz Azambuja, no bairro Jardim das Primaveras.

A proposta foi levada ao deputado pela vereadora Liandra da Saúde, presidente da Câmara Municipal de Dourados, que relatou dificuldades enfrentadas por moradores e comerciantes da região.

De acordo com a vereadora, a ausência de asfalto tem gerado acúmulo de água da chuva, infiltrações e danos nas vias próximas já pavimentadas, afetando o tráfego de veículos e pedestres.

A segunda indicação foi direcionada à bancada federal de Mato Grosso do Sul e solicita a destinação de recursos para a instalação de câmeras de segurança nas entradas de escolas e Centros de Educação Infantil da rede municipal.

Atualmente, a rede municipal de Dourados é composta por 39 Centros de Educação Infantil e 46 escolas. A implantação de um sistema completo de videomonitoramento depende da obtenção de recursos federais.

