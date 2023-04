À espera da frente fria, MS tem dias de calor e máximas acima dos 30°C

Na espera da frente fria, prevista para o fim da semana, Mato Grosso do Sul ainda convive com altas temperaturas e um clima praticamente estável para essa terça-feira (4) e os próximos dias. A circulação anticiclônica favorece esse tempo mais quente e seco no Estado.

Devido à combinação de calor e umidade, pancadas de chuvas e tempestades podem ocorrer durante a tarde. Em Campo Grande, a mínima será de 20°C e a máxima de 31°C. No sul, Ponta Porã registra máxima de 31°C e Iguatemi de 33°C.

Na região da Grande Dourados, o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica temperatura mínima de 21°C e máxima de 34°C. Entre Anaurilândia e Três Lagoas, nas regiões leste e Bolsão, as mínimas serão de 20°C e as máximas atingem os 34°C.

Friozinho vem aí

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica que os próximos dias ainda devem ser quentes, mas a partir de sexta-feira (7), os termômetros começarão a cair. Em Campo Grande, a mínima deve atingir os 16ºC no fim de semana e a máxima não passa dos 29ºC.

Na região sul do Estado, onde o frio é mais intenso, as mínimas podem atingir sensação de 15ºC no Sábado de Aleluia e 14ºC no domingo em Sete Quedas. Ponta Porã e Dourados têm mínima prevista de 16ºC.

