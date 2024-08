À espera da frente fria, terça-feira terá máximas de 37°C em MS

O clima sul-mato-grossense continua seco, quente e com baixa umidade relativa do ar. A previsão para a terça-feira (6) não indica mudanças, permanecendo assim altas temperaturas que podem chegar até 37°C em algumas cidades do Estado, principalmente se tratando da área pantaneira e na região norte.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) o tempo firme com sol e variação

de nebulosidade. Essa situação meteorológica ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens e chuvas.

Devido à presença do ar seco são esperadas altas amplitudes térmicas, que é a diferença entre a temperatura máxima e a mínima, podendo atingir mais de 20°C de variação no mesmo dia, em algumas regiões do estado.

Em relação às temperaturas, são previstas mínimas de 21°C e máximas de 34°C para as regiões sul, leste e sudeste. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas de 25°C e máximas de 37°C.

Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas de 20°C e máximas de 35°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas de 23°C e máximas de 34°C.

