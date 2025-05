À espera do friozão, segunda-feira começa com tempo quente em MS

Mato Grosso do Sul deve encarar um frio intenso nos próximos dias, mas enquanto ele não chega, a segunda-feira (26) deve continuar com um tempo quente e máximas acima dos 31°C em algumas cidades.

Conforme divulgado pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o clima permanece ameno nas primeiras horas do dia, mas um sistema de alta pressão favorece o tempo quente e seco.

As manhãs seguem com temperaturas mais amenas, entre 15°C e 17°C, enquanto as tardes serão mais quentes, com máximas entre 31°C e 33°C, especialmente nas regiões norte, nordeste, sudoeste e pantaneira.

Além disso, há a preocupação com a umidade relativa do ar, que deve variar entre 20% e 40%.

Em Campo Grande são previstas mínimas entre 18-20°C e máximas entre 29-31°C.

