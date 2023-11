A mais quente do Brasil: Corumbá tem sensação de 54ºC nesta terça

O calor veio com tudo em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (14), véspera de feriado. Em algumas regiões do Estado, os termômetros chegaram a registrar 43,3ºC com sensação térmica de 54ºC. Um balanço com as temperaturas dos municípios de MS foi feito pelo meteorologista Natálio Abraão, veja:

Corumbá foi quem registrou 43,3ºC, com a sensação de 54ºC. Em seguida, o município de Água Clara registrou 41,3ºC com sensação de 52ºC. Em Nhumirim (região pantaneira) os termômetros marcaram 40,7ºC nesta tarde, com sensação de 48ºC. Três Lagoas e Porto Murtinho registraram 40,7ºC e 40,3ºC, respectivamente, ambos com sensação térmica de 46ºC.

Já na cidade de Paranaíba foi registrado 40,1ºC com sensação de 45ºC. Na Capital Sul-mato-grossense o calor ficou em 37,4ºC com sensação de 39ºC. Campo Grande também registrou ventos de 45 km/h e 4,2 mm de chuva.

Confira os dados apresentados pelo meteorologista da Capital:



Cidade mais quente do País

Vale destacar que com a temperatura de 43,3ºC registrada hoje, Corumbá foi a cidade mais quente do Brasil nesta terça-feira. Logo após ficaram as cidades de Minas Gerais: São Romão (42,3ºC), Nova Porteirinha (41,9ºC) e Coronel Pacheco (41,5ºC). Em seguida, em quinto lugar aparece Seropédica, no Rio de Janeiro, com 41,3ºC. Os dados são do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

