Abril começa com tempo instável e chuvas devem aparecer em Mato Grosso do Sul

O mês de abril começa com certa instabilidade no clima e a tendência de chuvas ao longo desta terça-feira (1°) em boa parte de Mato Grosso do Sul. Haverá períodos de sol, mas o tempo nublado deve predominar o dia.

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), aponta que o tempo fica instável com chances de ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Essa situação meteorológica ocorre devido ao intenso transporte de calor e umidade, aliado ao avanço de uma frente fria. Assim, estão previstas chuvas que podem ultrapassar os 40 milímetros em um dia.

Em relação às temperaturas, com o avanço da alta pós-frontal, espera-se queda nas temperaturas que podem variar de 20°C, principalmente nas regiões sudoeste e pantaneira. São previstas mínimas de 19°C e máximas de 28°C para as regiões sul e sudeste do estado. Nas regiões sudoeste e pantaneira esperam-se mínimas entre 17°C e máximas de 29°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte são esperadas mínimas de 21°C e máximas de até 33°C. Em Campo Grande, mínimas de 20°C e máximas de até 28°C.

