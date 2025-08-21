Menu
Achou que ele não voltaria? Frio de 5°C retorna a MS mais uma vez no final de semana

Com duração de até 4 dias, temperaturas vão despencar a partir de domingo e Campo Grande pode ficar com sensação abaixo dos dois dígitos

21 agosto 2025 - 17h20Luiz Vinicius

Para quem achou que agosto não teria mais frio, está completamente enganado. Uma frente fria deverá avançar no próximo final de semana, entre o sábado (23) e o domingo (24) para Mato Grosso do Sul e reduzir bruscamente as temperaturas, podendo chegar a 5°C, assim como aconteceu no início do mês.

O período de instabilidade poderá se manter entre três a quatro dias, ou seja, até a quarta-feira, dia 27, conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

O sistema meteorológico explica essa mudança, afirmando que nesse final de semana, o avanço da frente fria combinado ao transporte de calor e umidade irá favorecer o aumento da nebulosidade e possibilidade para chuvas.

Poderão ocorrer tempestades com raios e rajadas de vento, favorecendo a formação de instabilidade nas regiões sul, sudoeste e sudeste. Pela região norte, o Cemtec pontua que poderão ocorrer chuvas, mas de maneira mais fraca e até por vezes, pancadas isoladas.

Diante desse cenário, as temperaturas que estão em alta nos últimos dias, superando a casa dos 35°C nas máximas e as mínimas acima dos 20°C em algumas regiões, estarão em queda livre, chegando na casa dos 5°C, principalmente no sul do estado.

Entre o domingo e a segunda-feira, dia 25, haverá queda acentuada nas temperaturas, são previstas mínimas entre 7-11°C e máximas entre 14-19°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Pontualmente, podem ocorrer valores abaixo dos 7°C. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 9-16°C e as máximas entre 17-23°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 11-17°C e máximas entre 27-34°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 11-14°C e máximas entre 21-23°C.

