Aeroporto da capital opera normalmente, com apenas um atraso

O Aeroporto Internacional de Campo Grande opera normalmente na manhã desta quinta-feira (25) sem previsão de cancelamentos.

De acordo com a Infraero, apenas um vôo que vem de Brasília para Campo Grande atrasou. Devido às condições climáticas, pode haver mais atrasos ao longo do dia.



Apesar do pequeno atraso do voo de Brasília, que não chega a ser considerado fora do normal, a escala de voos permanece normalizada.

