Agora ela vem! Inmet alerta para tempestade com granizo em CG e parte de MS

É bom a população de Campo Grande e parte de Mato Grosso do Sul se preparar, pois se depender da meteorologia, antes da chegada do frio intenso, a tendência é ter uma tempestade e até granizo que pode começar já nesta terça-feira (27).

A informação foi divulgada pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que emitiu um alerta nesta manhã, indicando a possibilidade real de tempestades chegarem ao longo do dia com rajadas de ventos e queda de granizo.

No comunicado, o instituto ressalta que além de Campo Grande, outros 68 municípios podem ser atingidos pelas chuvas que podem varia de 30 a 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros até o final do dia. Os ventos intensos também serão sentidos e podem chegar até os 100 km/h.

Conforme o Inmet, o alerta tem grau de severidade de 'perigo' e passa a valer a partir das 9h, no horário de Mato Grosso do Sul, tendo vigência até às 9h de quarta-feira (28).

Frio vem aí - A reta final do mês de maio e a virada para o mês de junho será marcada pelo primeiro frio intenso do ano, com temperaturas mínimas podendo chegar a 5°C, mas com à sensação térmica ficando abaixo disso.

Essa mudança muito significativa vai acontecer pela chegada de uma frente fria, onde além do frio intenso, são esperadas chuvas volumosas, podendo ter tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), por sua vez, explica que após a frente fria, aparecerá a massa de ar mais frio, trazendo essa queda acentuada das temperaturas.

