Agosto inicia com temperaturas altas e umidade em alerta em MS

O mês de agosto começa com as temperaturas se elevando gradativamente e podendo superar a casa dos 30°C com certa facilidade nesta sexta-feira (1°). O destaque, negativo, no entanto, fica em razão da baixa umidade relativa do ar.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), os valores da umidade relativa do ar devem ficar entre 15% e 35%, caracterizando situação de atenção na população sul-mato-grossense.

Em relação a previsão, o tempo fica firme, com predomínio do sol e variação de nebulosidade e isso acontece em razão da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens e chuvas.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 11-19°C e máximas entre 28-32°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 18-25°C e as máximas entre 33-35 C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 12-19°C e máximas entre 31-35°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 16-22°C e máximas entre 31-33°C.

