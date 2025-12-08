Água Clara registra mais de 100 mm de chuva e lidera acumulados em MS

Nas últimas 24 horas, diversos municípios de Mato Grosso do Sul registraram volumes expressivos de chuva, segundo dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). O maior acumulado foi observado em Água Clara, que atingiu 101,2 mm, indicando precipitação muito intensa na região.

O balanço indica um cenário de instabilidade atmosférica no estado, com chuvas bem distribuídas e acumulados elevados em algumas regiões.

Outras localidades também tiveram registros significativos, como Alcinópolis, com 56,6 mm, e Dourados, com 36,8 mm. Em seguida aparecem Corguinho (35,8 mm), Costa Rica (33,2 mm), Mundo Novo (30,4 mm), Ponta Porã (29,0 mm) e Miranda (28,0 mm).

Seguindo os maiores índices foram em São Gabriel do Oeste (26,6 mm) e Sonora (25,0 mm). Também houve registro de chuva em Cassilândia (22,4 mm), Dois Irmãos do Buriti (17,2 mm), Rio Brilhante (16,0 mm), Corumbá – ECOA Amolar (11,0 mm), Porto Murtinho (9,6 mm) e Chapadão do Sul (9,0 mm).

