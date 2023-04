Ainda no aguardo da chuva, MS sofre com calor de 33°C nesta segunda-feira

A meteorologia ainda mantém ativa a possibilidade de chuvas para Mato Grosso do Sul devido à presença da frente fria. Para essa segunda-feira (17), a expectativa é nuvens carregadas em meio a altas temperaturas, que superam os 30°C.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de MS) este cenário ocorre devido avanço de frente fria, aliada a baixa pressão atmosférica, que segue com deslocamento de cavados, que contribuem para formação de chuva no Estado.

Em Campo Grande, a segunda-feira amanheceu bastante nublada e o indicativo de chuva nas próximas horas. Porém, as temperaturas não devem ficar baixas, podendo chegar a 29°C.

Na terça (18) e quarta-feira (19) podem ter acúmulos de chuvas significativas, principalmente na região Centro Norte.

Já na região Sul e Leste a mínima será de 18°C e máxima de 28°C. Norte e Oeste ficam com 22°C de mínima e 33°C de máxima.

A previsão é que na quinta-feira (20) a frente fria se desloque do Estado, voltando o tempo estável, com sol ao longo do dia.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também