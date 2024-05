Ainda tímido, calor começa a reaparecer após frio intenso em MS

Mato Grosso do Sul começa a iniciar a transição do frio intenso para o retorno do calor, que mesmo ainda tímido, volta a aparecer e elevar gradualmente as temperaturas máximas em várias cidades, que tendem a atingir até 28°C nesta sexta-feira (31).

Neste último dia de maio, o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica tempo firme com sol e variação de nebulosidade. Esta situação meteorológica ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo seco.

Estão previstas mínimas entre 7-14°C e máximas entre 20-24°C para as regiões sul, sudeste, leste e sudoeste. Pontualmente podem ocorrer valores abaixo dos 7°C.

Na região pantaneira esperam-se mínimas entre 9-17°C e máximas entre 25-28°C.

Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 10-15°C e máximas entre 23-29°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 11-14°C e máximas entre 22-24°C.

