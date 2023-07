Alerta de ciclone: 'perigo potencial' de tempestade pode atingir MS

Depois de um fim de semana de sol em Mato Grosso do Sul, a previsão do tempo aponta que os próximos dias serão de temperaturas baixas e até tempestades em algumas áreas do País, incluindo MS. Tudo isso devido a passagem de um ciclone extratropical.

Nessa segunda-feira (11), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um "alerta amarelo" e destacou o "perigo potencial" de tempestades e de chuvas intensas em uma lista que inclui o Estado. O alerta vale para: Paraná; São Paulo; Mato Grosso do Sul; Rio Grande do Sul; Santa Catarina; Amazonas; Roraima; Sergipe.

Conforme ainda o Inmet, as consequências do ciclone devem ser sentidas a partir da manhã desta quarta-feira (12), se estendendo até a manhã de sexta-feira (14).

A explicação para a formação de um ciclone extratropical, está associada a uma frente fria que deve avançar para além do Sul, em áreas do Sudeste e Centro-Oeste. De acordo com a meteorologia, a intensificação das mudanças climáticas torna esse fenômeno mais corrente e mais forte.

Os estados do centro-sul estão entre os que vão sentir a passagem do ciclone, com tendência de queda de 10°C a 12°C com relação ao observado no dia anterior. Na quarta-feira (12), o ar frio avança sobre o Sul e Mato Grosso do Sul.

Ventania: entre a região Sul, Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo as condições são de ventos intensos, com rajadas significativas, que podem superar os 80 km/h em alguns pontos.

Previsão de chuva entre os dias 10 e 17 de julho:

Centro-Oeste e Sudeste: a persistência de uma massa de ar seco deixará o tempo estável e sem chuva nas regiões, com possível aumento da nebulosidade no meio da semana. Além disso, podem ser registrados baixos valores de umidade relativa do ar, chegando a valores inferiores a 30% principalmente no Centro-Oeste e centro e norte de Minas Gerais.

