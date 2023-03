Meteorologia alerta para perigo de chuvas intensas nas prÃ³ximas horas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) demarcou o estado de alerta para o perigo de chuvas intensas em Mato Grosso do Sul, conforme a previsão pode chover mais intensamente na região noroeste do estado.

A probabilidade é que a chuva caia a partir das 12h, conforme o aviso que segue até às 10h desta terça-feira (14). Conforme o Inmet os ventos podem chegar a 40-60 km/h, com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), há previsão de chuvas fortes e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento para a semana toda. Acumulados de chuva de 30 milímetros em 24horas estão previstos para a região centro sul do estado. As instabilidades atmosféricas acontecem devido ao transporte de calor e umidade aliado a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Em caso de rajadas de vento a orientação é para que a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda). Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

