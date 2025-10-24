Menu
Alerta de tempestades em MS: Energisa reforça cuidados com eletricidade

Cemtec prevê chuvas, ventos fortes e possibilidade de granizo entre 24 e 29 de outubro

24 outubro 2025 - 17h44Carla Andréa

O Mato Grosso do Sul enfrenta uma semana de condições climáticas severas, com previsão de chuvas moderadas a intensas, ventos fortes e possível queda de granizo, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

O alerta vale para o período de 24 a 29 de outubro, e inclui rajadas de vento que podem chegar a 70 km/h, principalmente nas regiões Norte e Sul do estado.

Para esta sexta-feira (24) à noite, a expectativa é de ventos superiores a 60 km/h na região leste. No sábado (25) à noite e domingo, uma frente fria deve provocar chuvas intensas com descargas atmosféricas, principalmente no centro-sul.

Já nas regiões pantaneira, sudoeste e sul, há possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada, com tempestades pontuais e granizo. A previsão indica ainda que na quarta-feira (29), as chuvas se concentrem na região Norte do estado.

Diante desse cenário, a Energisa Mato Grosso do Sul reforça a importância dos cuidados com a eletricidade. Segundo o gerente de Operações, Helier Fioravante, a empresa monitora as condições climáticas junto ao Cemtec, NetClima e Defesa Civil, e mantém equipes prontas para atendimento rápido e seguro em casos de interrupção de energia.

Entre as recomendações da Energisa estão:

Nunca se aproximar ou tocar cabos elétricos caídos; acione imediatamente a empresa;

Evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à rede elétrica;

Manter distância de janelas, portas metálicas e estruturas que conduzam energia;

Em casos de curto-circuito, faísca ou alagamento próximo a tomadas, desligar o disjuntor geral e aguardar em local seguro.

A Energisa também orienta que os clientes utilizem os canais oficiais de atendimento para registrar interrupções de energia ou informar fios soltos e galhos sobre a rede elétrica, garantindo maior segurança durante o período de tempestades.

Aplicativo Energisa On (Android e iOS)  
Site: energisa.com.br  
WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.br  
Call Center: 0800 722 7272  

