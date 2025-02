Alerta de temporais atinge Mato Grosso do Sul e outros 12 estados

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para risco de temporais em Mato Grosso do Sul e outros 12 estados nesta sexta-feira (31).

A previsão é de chuvas intensas, com até 100 milímetros de precipitação e ventos de até 100 quilômetros por hora. O alerta laranja, que indica perigo para a população, cobre várias regiões do estado e deve persistir até o domingo (2).

Mato Grosso do Sul, que integra o grupo de estados sob alerta laranja, pode enfrentar danos significativos como quedas de árvores, alagamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

O Inmet recomenda atenção redobrada da população, especialmente nas áreas mais vulneráveis a enchentes e deslizamentos de terra.

Além de Mato Grosso do Sul, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Amapá, Pará, Goiás, Tocantins e Maranhão também estão em alerta laranja devido às condições meteorológicas severas.

No entanto, o alerta vermelho, que indicava maior intensidade do fenômeno, foi rebaixado para laranja em algumas dessas regiões, como no litoral norte de São Paulo e no sul do Rio de Janeiro.

A instabilidade climática é provocada pela Zona de Convergência do Atlântico, um fenômeno que está afetando especialmente os estados do sudeste.

