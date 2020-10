ALERTA VERMELHO: MS tem maior temperatura das últimas cinco décadas no Brasil

A previsão de tempo prevê céu claro em todas as regiões e sem expectativa de chuva para esta terça-feira (6), em Mato Grosso do Sul que está em nível de grande perigo, onde atinge a faixa vermelha para baixa umidade e onda de calor extremo, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As temperaturas em Campo Grande podem variar de 25 °C a 41 °C, sendo que a capital se encontra em zona alerta moderado para baixa umidade e onda de calor.

A variação na umidade relativa do ar está estimada entre 10% a 50% no MS ao longo do dia, podendo ter picos abaixo de 10%, especialmente nas regiões noroeste, norte, bolsão e central.

Em todas as regiões do Estado, as temperatura poderão variar entre de 22 °C a 44 °C, de muito calor que já virou rotina para os moradores.

Recordes

Na segunda-feira (5) o município de Água Clara bateu recordes históricos com 44,6°C registrados. Além de ser a maior temperatura ja registrada em Mato Grosso do Sul, o índice se iguala a maior temperatura ja registrada no Brasil nos últimos 57 anos, se igualando a Orleans em Santa Catarina em 6/1/1963, segundo o Climatempo.

Campo Grande também superou os 40,8°C que haviam sido registrados no dia 30 de setembro deste ano, e neste inicio de semana atingiu a marca de 41°C no monitoramento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Até quarta-feira (7) novo recorde poderá ser atingido na Capital com estimativa de 42°C.

Deixe seu Comentário

Leia Também