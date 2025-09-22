Menu
Alertas de tempestade e queda de temperatura predominam em MS

Ambos estão na classificação de 'perigo', trazendo eventuais riscos à população

22 setembro 2025 - 09h11Luiz Vinicius

Mato Grosso do Sul abre a semana com dois comunicados diferentes impostos pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia): um de tempestades e outro de declínio de temperatura.

Ambos estão na classificação de 'perigo', o que representava eventuais riscos à população. 

O alerta de tempestade teve início ainda no domingo e foi prolongado até o final da tarde desta segunda-feira (22), uma vez que poderá ser prorrogado diante do cenário da mudança climática. Esse está direcionado para Campo Grande e outras 65 cidades do estado.

Neste caso, estão previstas chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, além de ventos intensos, que podem chegar a 100 km/h, e queda de granizo. Há também o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Já em relação ao segundo alerta, que trata do declínio de temperatura, o Inmet aponta que essa queda representa um risco à saúde, já que é maior que 5°C. Esse comunicado abrange todo o estado de Mato Grosso do Sul.

Todo esse cenário é resultado da aproximação e avanço de uma frente fria, associada ao transporte de ar quente e úmido da região norte do país, além da atuação de cavados e uma área de baixa pressão que reforça as instabilidades.

